Lobotka è super: il suo valore di mercato schizza alle stelle

Il valore di Stanislav Lobotka sul mercato schizza in alto: il Napoli lo ha comprato per 18 milioni di euro ora vale almeno 60 milioni.

La metamorfosi di Lobotka si è avuta con l’arrivo di Luciano Spalletti che ha dato fiducia al giocatore ed ha recuperato la piena forma fisica. Da oggetto misterioso con Gattuso si è trasformato in un giocatore imprescindibili che nell’attuale rosa azzurra non ha un sostituto. Ecco perché durante il mercato invernale il Napoli potrebbe fare un unico movimento, prendendo un possibile sostituto dello slovacco, anche perché non si può chiedere a Lobotka di giocarle proprio tutte.

Quanto vale Lobotka sul mercato

Ecco quanto scrive Il Mattino: “Pescato per 18 milioni dal Celta Vigo, non ha nulla in meno rispetto a Jorginho che pure venne ceduto per la cifra monstre di 60 milioni di euro. Per altro, lo slovacco è pezzo unico, difficile trovarne di simile. Patrimonio raddoppiato, insomma: oltre a quelli sul campo, un altro successo per Lucianone, bravo a lanciare i giovani, motivare i più esperti, coinvolgere tutti“.

Il valore di Lobotka sul calciomercato è aumentato dismisura in poco tempo. Le sue prestazioni stanno facendo accendere i riflettori dei top club sul centrocampista. Ma il Napoli lo vuole blindare, tanto che il rinnovo di contratto di Lobotka sembra essere vicino alla firma. In questo modo Aurelio De Laurentiis vuole mettere al sicuro il suo investimento, potenziando anche una eventuale cessione del giocatore, che al momento non è presa in considerazione dai vertici della società partenopea. Il centrocampista è imprescindibile negli schemi di Luciano Spalletti ed al momento non si tocca, anche perché Lobotka vuole restare in azzurro e questo fa una grande differenza.