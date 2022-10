Lobotka ecco il rinnovo: il Napoli blinda il suo Iniesta

Stanislav Lobotka è pronto a rinnovare il contratto con il Napoli, il giocatore si lega fino al 2027 con opzione fino al 2028.

Se non è un rinnovo a vita ci manca poco, perché Lobotka nel 2028 avrà 33 anni ed a quel punto bisognerà fare un’altra valutazione sulla sua carriera, capire in che condizione fisica è. Ma ora non è tempo di pensare a questo, perché il Napoli si gode lo slovacco nel presente, con i tifosi che sulla sostituzione in Napoli-Rangers gli hanno tributato una standing ovation. Perché oramai Lobotka è nel cuore dei supporters azzurri. Magari non segna, ma è praticamente un cyborg, gioca sempre e fa sempre la cosa giusta.

Spalletti non riesce a fare a meno di lui quasi mai, tanto che fino ad ora messo a referto 16 presenze e 1301 minuti. Insomma il centrocampista che veniva definito un ‘pacco’ è diventato fondamentale per la squadra partenopea. Spalletti lo ha paragonato ad Iniesta in una occasione ed a livello di importanza all’interno del gioco del Napoli lo è sicuramente.

Così il Napoli si tiene stretto Lobotka con un rinnovo di contratto. Ecco quanto scrive Il Mattino: “Il grande rilancio di Stanislav Lobotka passa anche dal rinnovo: il centrocampista slovacco e il Napoli avevano trovato due settimane fa la bozza d’accordo per la firma fino al 2027 – e opzione per il 2028 – con aumento d’ingaggio e bonus tra la firma e le prestazioni. Ieri a Castel Volturno un altro incontro tra le parti. Con il rinnovo, da firmare in questi giorni come da programma, Lobotka emulerà il connazionale Hamsik, legandosi all’azzurro per larga parte della carriera”.