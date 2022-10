Rangers, van Bronckhorst: “Siamo realisti, avete visto che Napoli?!”

Giovanni van Bronckhorst, allenatore dei Rangers Glasgow, afferma in conferenza stampa che bisogna essere realisti perché il Napoli ha grande qualità

L’allenatore dei Glasgow Rangers Giovanni Van Bronckhorst ha analizzato la sconfitta subita per 3-0 al Maradona nel corso della conferenza stampa “Siamo dispiaciuti, avremmo dovuto iniziare bene ma ci siamo imbattuti in alcuni problemi. Nelle occasioni dei gol avevamo un due contro uno, avremmo dovuto reagire bene e ci siamo riusciti sfiorando il 2-1. Nella ripresa non abbiamo colto le opportunità create, abbiamo dimostrato personalità. Il girone di Champions League? Dobbiamo essere realisti e pensare agli avversari che abbiamo affrontato: altrove in Champions non si sono qualificate Juventus e Barcellona, il nostro livello è buono ma possiamo migliorare”.

Van Bronckhorst applaude la prova dei suoi ragazzi, malgrado la sconfitta

Il trainer olandese ha proseguito: “Abbiamo preso due gol all’inizio e la partita subito si è trasformata e si è complicata. Dopo il secondo gol avevamo 75 minuti da giocare, ma sono orgoglioso della risposta che ha dato la mia squadra: abbiamo creato chance non sfruttate, poi dopo il 3-0 la partita è finita. Complessivamente abbiamo giocato una partita migliore di altre volte, contro il Liverpool abbiamo subito molti più gol e i nostri calciatori sono stati coraggiosi nell’attaccare la palla. Però non abbiamo sfruttato le chance create, il Napoli sì”.