Stadio Maradona, scavalcano dalla Curva inferiore alla superiore: 6 Daspo

Le forze dell’ordine hanno emesso 6 Daspo per 6 persone che tentavano di scavalcare dalla Curva inferiore alla superiore allo stadio Maradona

Nella giornata di ieri sono state sanzionate 13 persone, tra i 19 e i 54 anni, per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo. È accaduto allo stadio Maradona, durante la sfida Napoli-Rangers. I poliziotti hanno denunciato 6 persone, tra i 18 e i 29 anni. Di cui 5 per scavalcamento dal settore inferiore a quello superiore della Curva A ed un’altra per aver opposto resistenza ad uno steward. Nei confronti dei sei è stata avviata la procedura finalizzata all’emissione del Daspo.

Sono state rimosse 60 auto e sanzionati 18 parcheggiatori abusivi

Infine, durante i servizi di controllo nel perimetro dell’impianto sportivo, finalizzati anche al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi e della sosta selvaggia, sono stati sanzionati 18 parcheggiatori abusivi. E personale della Polizia locale ha rimosso 60 autovetture in divieto di sosta. Hanno contravvenzionato 40 motoveicoli in sosta vietata ed effettuato cinque sequestri di merce ritenuta di dubbia provenienza e senza permessi.

Continua l’azione di repressione da parte delle forze dell’ordine di tutti i reati che avvengono nell’area dello stadio durante i match del Napoli. Il quartiere di Fuorigrotta viene preso d’assalto dalle auto che vengono parcheggiate in qualsiasi posto, per cui si sta cercando di dare un freno al concetto di sosta selvaggia.