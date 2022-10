Napoli-Bologna, sosta selvaggia: rimosse 72 auto in divieto, 190 multe

Sosta selvaggia durante Napoli-Bologna: le forze dell’ordine hanno rimosso 72 auto in divieto ed eseguito 190 multe

La brutta consuetudine della sosta selvaggia prosegue senza interruzioni. Gli Agenti della Polizia Municipale, durante l’incontro di calcio Napoli–Bologna hanno contestato 190 verbali per infrazioni al Codice della Strada, prelevato 72 autovetture in divieto di sosta ed hanno multato 11 parcheggiatori abusivi ai quali è stato anche sequestrato l’incasso. I controlli sono stati estesi anche alla regolarità dell’esercizio delle attività commerciali. E dai controlli eseguiti per l’accertamento del possesso delle autorizzazioni e della regolarità delle occupazioni di suolo pubblico sono scaturiti due sequestri di merce tra cui sciarpe e gadget vari.

Un’operazione, l’ennesima, di contrasto all’illegalità ma soprattutto per la vivibilità del quartiere Fuorigrotta che, quando il Napoli gioca in casa, diventa terra presa d’assalto dagli automobilisti che non sanno dove lasciare l’autovettura.

Le forze dell’ordine hanno denunciato anche tre persone all’interno dello stadio

Denunciate anche tre persone all’interno dello stadio: una per aver scavalcato da un settore all’altro dell’impianto sportivo, un’altra perché aveva con sé un coltello. La terza per violenza e lesioni personali nei confronti di uno steward del Maradona. Tutti e tre sono stati segnalati alla Questura che procederà ad emettere un Daspo nei loro confronti. Multati infine anche diversi ambulanti che vendevano sciarpe, magliette e altri gadget all’esterno dello stadio senza alcuna autorizzazione. Altre 8 persone, infine, sono state multate per detenzione di sostanza stupefacente per uso personale e violazione del regolamento d’uso dell’impianto sportivo.