Napoli-Bologna: arriva un record assoluto per la squadra di Spalletti

Il Napoli vince la sua decima partita di fila, ma c’è un altro record da registrare, ovvero i trenta tiri in porta della squadra azzurra.

Un record assoluto da parte della formazione di Luciano Spalletti che ha vinto 3-2 con il Bologna, dominando a tratti, ma soffrendo anche il buon gioco dei felsinei in alcuni momenti. Spalletti l’ha definita una vittoria di mentalità, perché i suoi ragazzi non si sono mai disuniti, nemmeno nelle difficoltà. Ad esempio dopo l’errore di Meret, hanno fatto tutti gruppo con il portiere, come si è visto anche a fine partita.

Napoli: record di tiri col Bologna

Ma in generale la squadra ha reagito alla grande prima al gol di Zirkzee (primo in Serie A ndr) e poi alla rete del pareggio di Barrow. Il Napoli ha sempre dato la sensazione di poter vincere, mostrando una voglia incredibile di arrivare la rete, di raggiungere l’ennesima vittoria di questa stagione. Una voglia messa in mostra anche dal record dei 30 tiri totali provati dal Napoli, trascinato dal fenomeno Kvaratskhelia. Di questi 30 tiri ben 11 sono andati a colpire lo specchio della porta, con 3 gol messi a segno. Potevano essere anche di più vista la traversa di Zielinski e qualche errore in fase di ultimo passaggio.