Thiago Motta: “Bologna, che peccato. Col Napoli potevamo prendere i tre punti”

Thiago Motta parla di dopo Napoli-Bologna, il tecnico dei felsinei: “Potevamo prendere anche i tre punti al Maradona“.

La vittoria del Napoli col Bologna lascia l’amaro in bocca a Thiago Motta. Il brasiliano a fine gara a Dazn dice: “Sono soddisfatto della prestazione, non del risultato. Sono soddisfatto dei ragazzi, perché abbiamo dimostrato di voler giocare alla pari contro una squadra che è in grande forma. Punto di svolta? Abbiamo fatto la partita di oggi perché abbiamo fatto una settimana ottima ed è quello che ci porta a giocare una partita di questo livello contro una grande squadra. Abbiamo fatto tante cose bene, tante cose da migliorare, la prestazione ci porta ad avere consapevolezza. E’ la strada giusta, da seguire e non lasciare mai“.

Napoli-Bologna: intervista a Thiago Motta

L’allenatore poi aggiunge: “Giocare allo stadio Maradona non è facile per nessuno. Noi abbiamo fatto un’ottima partita. Peccato di non essere riusciti a prendere un punto o anche tre col Napoli. La squadra ha dimostrato un grande spirito. Se continuiamo a giocare così possiamo fare grandi cose. Vanno fatti i complimenti anche a Zirkzee se continua a giocare così mi metterà in grandissima difficoltà, ha fatto sicuramente una grande partita così come gli altri della mia squadra“.