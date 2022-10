Napoli-Bologna 3-2: Highlights e gol -VIDEO

Napoli-Bologna 3-2 Highlights e gol Serie A 2022/2023. Gli azzurri soffrono al Maradona ma restano in testa alla classifica.

Il Napoli batte 3-2 il Bologna e trova la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I partenopei conquistano i tre punti in rimonta al ‘Maradona’ contro un Bologna mai domo e rispondo al successo dell’Atalanta per 2-1 sul Sassuolo.

La squadra di Spalletti effettua il controsorpasso sugli uomini di Gasperini e si riporta in testa alla classifica, a due lunghezze di vantaggio sugli orobici.

Highlights e gol Napoli-Bologna 3-2

Video dei gol e degli highlights di Napoli-Bologna. Il goal che decide il match porta la firma di Victor Osimhen, che torna al goal anche in campionato e decide la gara. Kvaratkskhelia va in verticale per il numero 9, che beffa alle spalle Bonifazi e con il sinistro firma il terzo goal stagione in Serie A.

Nel finale, le due squadre ci prova. Il Napoli sfiora più volte il poker, colpendo la traversa con Zielinski, mentre il Bologna cerca invano il pari.

Sono gli azzurri a conquistare i tre punti e allungare la striscia di vittorie fila tra campionato e Champions, che ora è di dieci gare.

NAPOLI-BOLOGNA, I GOAL

NAPOLI-BOLOGNA 0-1, 41′ ZIRKZEE – Il Bologna gela il ‘Maradona’ e sblocca il risultato con Joshua Zirkzee. Azione corale dei felsinei con Dominguez che trova l’imbucata perfetta con l’esterno per Cambiaso. Il numero 50 serve a rimorchio l’ex Parma e Bayern Monaco, che con il sinistro batte Meret dall’interno dell’area di rigore.

NAPOLI-BOLOGNA 1-1, 45′ JUAN JESUS – Il Napoli pareggia i conti prima dell’intervallo. Sul corner battuto da destra da Politano, Medel sbaglia il controllo nel cuore dell’area di rigore e serve involontariamente Juan Jesus, che da pochi passi firma la rete del pari.

NAPOLI-BOLOGNA 2-1, 49′ LOZANO – Sorpasso Napoli con il nuovo entrato Lozano. Il ‘Chucky’ raccoglie la respinta corta di Skorpuski sul tiro cross di Kvaratskhelia e con il destro mette la palla in fondo al sacco nonostante l’intervento disperato dei difensori rossoblù.

NAPOLI-BOLOGNA 2-2, 51′ BARROW – Reazione immediata della squadra di Thiago Motta, che trova dopo meno di due minuti il pari. La conclusione dalla lunga distanza di Barrow è apparentemente alla portata di Meret, che sbaglia completamente l’intervento e concede la rete del 2-2.

NAPOLI-BOLOGNA 3-2, 69′ OSIMHEN – Il Napoli effettua il sorpasso sul Bologna col terzo goal stagionale da Osimhen. Il nigeriano scatta perfettamente alle spalle di Bonifazi sulla verticalizzazione di Kvaratskhelia e con il sinistro batte Skorupski con un tiro a incrociare.