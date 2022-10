Osimhen: “Vittoria di squadra, adoro Raspadori. Kvara. Non avete visto nulla ancora”

Victor Osimhen ha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri battere il Bologna per 3-2, decima vittoria di fila.

Osimhen ai microfoni di Dazn ha detto: “Complementi alla squadra è stata la vittoria di tutti. Spalletti mi ha dato la carica giusta per entrare ed essere decisivo. Volevamo vincere e ci siamo riusciti grazie a tutta la squadra. Sono davvero molto contento per come è andata la partita, è stata una vittoria importantissima in un ambiente incredibile“.

Poi su Raspadori ha detto: “Lo adoro. È un giocatore fortissimo e non lo dico solo perché ora che gioca con me. Lo stimavo molto anche quando era al Sassuolo. Kvaratskhelia? Non avete visto ancora nulla, lui è un giocatore fortissimo e sono contento che sia esploso. È fortissimo “.