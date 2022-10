Napoli-Bologna 3-2: Il commento di Pistocchi

Maurizio Pistocchi ha commentato la vittoria del Napoli di Spalletti per 3-2 contro il Bologna allo stadio Maradona.

Il Napoli torna capolista in serie A, battendo per 3-2 il Bologna al Maradona al termine di una partita dalle mille emozioni. Gli azzurri mantengono così la vetta della classifica e proseguono nella loro impressionante marcia stagionale. Di Juan Jesus, Lozano e Osimhen le reti che regalano il successo.

A fine gara il giornalista Maurizio Pistocchi ha commentato la vittoria degli azzurri suoi propri canali social:

“Napoli-Bologna: 3-2. Il Napoli batte anche il Bologna, decima vittoria consecutiva, e rimane al primo posto. Sotto 0-1 (Zirkzee 41’) pareggia subito (Juan Jesus 45esimo)”.

“Lozano fa 2-1 al minuto numero 49, ma Barrow da fuori buca l’incerto Meret (51’) Sul 2-2, decide la gara il gol di Osimehn (69’), numero quarantadue del Napoli”. Ha concluso Pistocchi.

Il goal che decide il match porta la firma di Victor Osimhen, che torna al goal anche in campionato e decide la gara. Kvaratkskhelia va in verticale per il numero 9, che beffa alle spalle Bonifazi e con il sinistro firma il terzo goal stagione in Serie A.