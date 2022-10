Napoli-Bologna 3-2: Gli azzurri battono i felsinei e anche i GUFI

Il Napoli batte 3-2 il Bologna e torna in vetta alla classifica della serie A. La decide Osimhen dopo la stupenda verticalizzazione di Kvaratskhelia.

Il Napoli batte anche il Bologna e questa volta anche i gufi. I partenopei alzano i giri del motore dopo il ventesimo e vanno vicini al gol almeno 3 volte in 10 minuti con Raspadori, Mario Rui (traversa) e Politano. I rossoblu si fanno vedere in avanti nel finale di tempo e vanno in vantaggio con Zirkzee su assist di Cambiaso. Immediato il pari di Juan Jesus in mischia. In apertura di ripresa Lozano trova il gol che ribalta la situazione, ma è un’illusione perchè Barrow trova impreparato Meret con un tiro dalla distanza e fa 2-2. Osimhen (entrato all’intervallo) decide la sfida su illuminazione di Kvaratskhelia. Nel finale Zielinski viene fermato dalla traversa. Il Napoli continua a correre, qualcuno se ne faccia una ragione.

NAPOLI-BOLOGNA 3-2

Il Napoli trova la decima vittoria consecutiva tra campionato e Champions League. I partenopei conquistano i tre punti in rimonta al ‘Maradona’ contro un Bologna mai domo e rispondo al successo dell’Atalanta per 2-1 sul Sassuolo.

La squadra di Spalletti effettua il controsorpasso sugli uomini di Gasperini e si riporta in testa alla classifica, a due lunghezze di vantaggio sugli orobici.

Dopo un buon avvio del Napoli, che colpisce la traversa al 27′ con Mario Rui, che in proiezione offensiva prova a sorprende Skorpuski ma trova il montante, è a sorpresa il Bologna a sbloccare il risultato con Joshua Zirkzee. L’olandese classe 2001, alla prima da titolare, finalizza una bella azione costruita sull’asse Dominguez-Cambiaso.

La reazione del Napoli è immediata. A pochi secondi dall’intervallo, Juan Jesus trova il pari sfruttando un errore in disimpegno di Medel sugli sviluppi di un corner da destra battuto da Politano.

Al ritorno dagli spogliatoi, Spalletti inserisce Lozano e Osimhen: saranno le mosse decisive. Il ‘Chucky’ completa la rimonta col tap in sottomisura dopo la respinta corta di Skorupski sul tiro di Kvaratskhelia.

Il Bologna trova a sorpresa il pari con la conclusione dalla lunga distanza di Barrow che sorprende un Meret non impeccabile nell’occasione. Il numero uno degli azzurri buca l’intervento e si fa sorprende.

Il goal che decide il match porta la firma di Victor Osimhen, che torna al goal anche in campionato e decide la gara. Kvaratkskhelia va in verticale per il numero 9, che beffa alle spalle Bonifazi e con il sinistro firma il terzo goal stagione in Serie A.

Nel finale, le due squadre ci prova. Il Napoli sfiora più volte il poker, colpendo la traversa con Zielinski, mentre il Bologna cerca invano il pari.

Sono gli azzurri a conquistare i tre punti e allungare la striscia di vittorie fila tra campionato e Champions, che ora è di dieci gare.

IL TABELLINO

NAPOLI-BOLOGNA 3-2

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Kim, Juan Jesus, Mario Rui (76’Olivera); Ndombélé (71’Elmas), Lobotka (82’Demme), Zielinski; Politano (46’Lozano), Raspadori (46’Osimhen), Kvaratskhelia.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (77’Lykogiannis), Bonifazi, Lucumi, Cambiaso; Ferguson, Medel (71’Moro); Aebischer (78’Sansone), Dominguez, Barrow; Zirkzee.

GOL: 41’ Zirkzee, 45’ Juan Jesus, 49’ Lozano, 51’ Barrow, 69’ Osimhen

ASSIST: Cambiaso, Kvaratskhelia

AMMONIZIONI: Dominguez, Skorupski, Sansone

ARBITRO: Cosso

MVP

Khvicha KVARATSKHELIA: devastante. Dribbling e assist a ripetizione, praticamente immarcabile. Il georgiano si conferma il giocatore della svolta per il Napoli, una guida che può fare sognare i tifosi campani.

Promosso

Stanislav LOBOTKA: è il direttore d’orchestra del Napoli. Da lui passano tutte le trame di gioco della squadra di Spalletti. Giocatore imprescindibile sia in fase di interdizione che nell’impostazione.

Bocciato

Alex MERET: tante responsabilità sul secondo gol del Bologna. Barrow calcia di potenza e trova un rimbalzo beffardo, ma sceglie di tentare la presa anzichè respingere semplicemente il pallone. Rischia anche al 90′ con un’uscita ben poco sicura.