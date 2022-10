Napoli-Bologna 3-2, Alvino esulta : “E’ la vittoria più importante. Siamo una squadra “affamata”

Carlo Alvino commenta la vittoria del Napoli per 3-2 sul Bologna: “Siamo una squadra affamata di vittorie”.

Il Napoli ha battuto 3-2 il Bologna in rimonta, gli uomini di Spalletti, palesemente stanchi per le fatiche di Champions, si sono fatti rimontare due volte dalla squadra di Thiago Motta.

Il goal che decide il match porta la firma di Victor Osimhen, che torna al goal anche in campionato e decide la gara. Kvaratkskhelia va in verticale per il numero 9, che beffa alle spalle Bonifazi e con il sinistro firma il terzo goal stagione in Serie A.

Nel finale, le due squadre ci prova. Il Napoli sfiora più volte il poker, colpendo la traversa con Zielinski, mentre il Bologna cerca invano il pari.

ALVINO SU NAPOLI-BOLOGNA

Carlo Alvino, al termine della gara ha commentato si Twitter la vittoria della squadra di Spalletti: “Quella di stasera è la vittoria più importante del momento. Le fatiche della CL, le defezioni di Rrahmani e Anguissa e l’errore di Meret non fermano gli azzurri che mostrano lo spirito giusto, quello della squadra “affamata”. 10 vittorie consecutive tra A e CL sono una striscia stupefacente. Fondamentale il recupero di Osimhen. Avanti così. Continuiamo a divertirci. Forza Napoli sempre e nun c’accire nisciuno!”.

Ha scritto il noto giornalista napoletano in merito alla vittoria della squadra azzurra.