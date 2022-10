Spalletti: “Napoli, che mentalità col Bologna”

Luciano Spalletti allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Dazn al termine della sfida vinta con Bologna.

L’allenatore ha esaltato la reazione della squadra dopo avere subito i gol del Bologna: “La squadra ha dimostrato grandissima mentalità, siamo stati bravi a non perdere mai la nostra identità. In un certo momento la squadra poteva lasciarsi trascinare in idee più normali, invece non lo hanno fatto. Queste sono gare importantissime da portare a casa. Fondamentalmente è stato invertire l’inerzia che poteva prendere la partita ad un certo punto“.

Poi il tecnico ha aggiunto: “Lo stadio è stato importante a darci la carica. Ci ha trascinato in modo emozionante. Siamo riusciti a ribaltare la partita e questo da una grandissima carica ai tifosi, che sono stati davvero molto importanti per noi“.

Spalletti dopo la vittoria col Bologna, ha esaltato rosa azzurra: “La qualità di questi calciatori ci permette di fare cambi importanti. Sensazioni? Sicuramente ci sono delle ottime sensazioni in questo momento, anche rispetto allo scorso anno. Noi vogliamo migliorare sempre e c’è grande disponibilità da parte dei ragazzi a fare delle grandi prestazioni. Zielinski? Lui ha deciso da solo che il suo livello non era quello dello scorso anno e ci ha messo mano. Lo spogliatoio dell’anno scorso non limitava, anzi dava molto aiuto nel prendersi le responsabilità. Avevamo dei totem, mentre quest’anno con molto ragazzi giovani prendono più coraggio“.