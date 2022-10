Spalletti difende Meret: “Sono cose normali, ha fatto due mesi al top”

Luciano Spalletti in conferenza stampa dopo Napoli-Bologna difende Alex Meret, che ha commesso un errore sul gol di Barrow.

Il tecnico del Napoli ha commentato la vittoria sul Bologna, arrivata grazie anche i gol di Lozano e Osimhen che partivano dalla panchina: “In questo momento si evidenzia che i titolari del secondo tempo hanno fatto al differenza. Ora è più facile evidenziarlo, dopo questa prestazione. Mentre se non succede qualcosa del genere è più complicato farglielo campire. Come numero siamo gli stesi dello scorso anno, quindi quello che facciamo in questa stagione, si poteva fare anche in passato“.

Poi Spalletti aggiunge: “Durante la partita con il Bologna rischiavamo di adattarci all’inerzia che stava prendendo il match. Invece i ragazzi hanno dimostrato mentalità e sono riusciti sempre a rispondere alle difficoltà. Siamo stati bravi ad andare sempre a prenderli, a volte lo facevamo anche troppo. Ma stiamo crescendo partita dopo partita, impariamo a capire quali sono le nostre capacità e dobbiamo farlo sempre. Abbiamo tenuto il ritmo sempre alto se non lo facevamo, rischiavamo di non vincere questa partita. Invece è stata una vittoria importante, di squadra con tante occasioni create“.

Napoli-Bologna, Spalletti parla di Meret

Il Napoli ha dimostrato grande carattere anche con il Bologna, ma non è la prima volta, dato che in questa stagione gli azzurri hanno ribaltato quattro volte il risultato. “Noi non accettiamo mai l’inerzia della gara. Cerchiamo sempre di giocare. Anche con il Bologna abbiamo avuto ottime occasioni per chiudere il match quando ci trovavamo sul 3-2“. Poi Spalletti su Meret e l’errore in Napoli-Bologna ha detto: “Sono cose che possono succedere, normalissime per chi gioca al al calcio. Ha fatto due ottimi interventi durante il match, ma in generale sta giocando molto bene da due mesi. Il loro primo gol, poi, è stato davvero molto bello“.