Raspadori: “Ogni partita come una finale. Kvaratskhelia vi dico la mia”

Giacomo Raspadori ha parlato al termine del match che ha visto gli azzurri battere il Bologna per 3-2 allo stadio Maradona.

L’attaccante del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match ed ha detto: “Il Bologna ci ha creato non pochi problemi, ma noi siamo stati bravi a creare sempre grandi occasioni ed a reagire nelle difficoltà. Loro sono riusciti a restare sempre in partita, reagendo al nostro dominio ad inizio partita. Siamo davvero contenti di aver portato i tre punti a casa. Vincere in questo modo, ci dà grandissima fiducia ed entusiasmo. In questo modo abbiamo ancora più determinazione e voglia per migliorare“.

Napoli-Bologna: intervista Sky a Raspadori

Spalletti ha messo in mostra la qualità della rosa parlando dopo la vittoria con il Bologna. Non è un caso che due dei tre gol segnati alla squadra di Thiago Motta, siano arrivati da due attaccanti subentrati dalla panchina. “C’è grande entusiasmo e qualità in questa rosa. Chiunque si mette a disposizione del tecnico e vuole dimostrare il suo valore ogni volta che vien chiamato in causa. C’è spazio per tutti visto il calendario così fitto. Ora avremo finalmente qualche giorno di riposo, visto che in settimana non c’è la Champions League“. Poi su Kvaratskhelia ha concluso: “È molto forte e stiamo facendo di tutto per farlo esprimere al meglio. In campo ha grande coraggio e talento. Al di fuori del terreno di gioco è un bravissimo ragazzo“.