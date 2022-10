Marchetti: “La vera vittoria del Napoli? Tutto merito di Spalletti, vi spiego”

Luca Marchetti dichiara che la vera vittoria del Napoli è tutto merito di Spalletti e spiega il motivo

Luca Marchetti, giornalista Sky, si è espresso sul Napoli ai microfoni di Radio Marte. “Sono andati a segno tutti gli attaccanti del Napoli. La cosa impressionante è che, chiunque giochi, il Napoli continua ad avere una sua identità ben precisa: questa è la grande vittoria del Napoli, la vittoria di Spalletti. Risolvere la pratica Rangers in pochi minuti, con due cross, vuol dire che c’è una predisposizione naturale alla vittoria, cesellata a sua volta da un gran lavoro del mister, che ha reso la squadra più matura che mai. Anche cambiando gli interpreti, l’ossatura resta invariata. Giovanni Simeone sta dimostrando di essere forte come lo avevamo visto a Verona? E’ ancora più forte di quanto ce lo ricordassimo”.

Marchetti applaude la fame e la voglia di Giovanni Simeone

Marchetti fa un paragone tra le esperienze di Verona e Napoli: “A Verona disputava delle partite molto buone, ma lì segnava a grappoli: ne faceva tanti in un periodo e poi aveva pause piuttosto lunghe. Quest’anno, invece, le sue pause sono dovute solo a quando non è in campo: se gioca, segna sempre. E’ un grande titolare da 30 minuti, come dice Sarri. Il sorriso di Simeone è il simbolo del Napoli. Uno dei segreti di Luciano sta proprio nel fatto che, con lui, anche chi sa di dover recuperare qualcosa nelle gerarchie si impegna con il sorriso sulle labbra”.