Gifuni: “Kvaratskhelia ricorda Baggio? Allora chiamatelo Divin Kvodino”

Gianluca Gifuni dà un nuovo soprannome a Kvaratskhelia: lo chiama Divin Kvodino in relazione all’accostamento a Roberto Baggio

Gianluca Gifuni si esprime sul momento magico che sta vivendo il Napoli ai microfoni di Radio Marte: “Il Napoli sta dando spettacolo in campionato come in Champions League, segnando con tanti calciatori. Luciano Spalletti vince le partite con grande acume. Secondo qualcuno, allenatori come Luciano Spalletti tendono a limitare l’estro di grandi talenti come Khvicha Kvaratskhelia, perché chiedono ai propri giocatori di fare un determinato tipo di lavoro anche dal punto di vista tattico”.

Gifuni conferma l’accostamento di Kvaratskhelia a Roberto Baggio

Tanti i paragoni illustri che gli addetti ai lavori stanno facendo per l’ex Dinamo Batumi, ragion per cui Gifuni lancia un nuovo soprannome, simile a quello lanciato da Valter De Maggio: “Il georgiano sta stupendo tutti per la sua capacità di avere subito un impatto nel calcio italiano ed europeo ad alti livelli. Non a caso, diversi giornalisti ed ex giocatori stanno azzardando per lui dei paragoni importanti. Ad esempio, c’è chi ha accostato Kvara a Gianluigi Lentini, ex Milan, o a George Best, storica del Manchester United. Vittorio Tosto, invece, dice che gli ricorda Roberto Baggio. A questo punto, io dico: chiamatelo ‘Divin Kvodino’ (sorride, ndr)”.