Giuntoli: “Kvaratskhelia è incedibile. Cristiano Ronaldo, vi dico tutto”

Cristiano Giuntoli ritiene Kvciha Kvaratskhelia incedibile, il direttore sportivo del Napoli blinda il georgiano.

L’esplosione del giocatore ex Dinamo Batumi ha fatto accendere le voci di mercato intorno a Kvaratskhelia. Per lui si parla di Premier League, ma il Napoli non vuole assolutamente cederlo, anche perché è il primo anno che veste la maglia azzurra e la stagione è cominciata da pochissimo. Anche il padre di Kvaratskhelia ha spenso le voci di mercato, ma ora arriva una voce autorevole come quella del direttore sportivo della società partenopea.

Kvaratskhelia incedibile: parla Cristiano Giuntoli

Il direttore sportivo alla vigilia di Napoli-Rangers parla ai microfoni di Mediaset Infinity+: “Il presidente è davvero molto contento di quello che sta facendo la squadra, si gode il momento ma tiene i piedi costantemente a terra. Kvaratskhelia sta facendo molto bene, come tanti altri ragazzi. Ma la differenza sarà quella della continuità, dobbiamo continuare in questo modo e l’importante è tenere questo ritmo“.

Giuntoli su Kvaratskhelia ha detto: “È incedibile“. Poi ha aggiunto: “In questo momento l’importante è pensare al quotidiano, provando sempre a crescere“. Poi sulle voci di Cristiano Ronaldo al Napoli dice: “Forse rischio di essere ripetitivo, ma noi stiamo pensando solo al quotidiano. In questo momento se dovessi pensare al calciomercato non ci sarebbe assolutamente nulla da riparare. Tutti i giocatori della rosa stanno facendo molto bene. A gennaio non faremo niente“. Dunque sono rispedite al mittente le ulteriori notizie che arrivano su Cristiano Ronaldo. Ma comunque si sa che Giuntoli è sempre molto attento al mercato e quindi ci si può aspettare sempre qualche sorpresa, non tanto nel ruolo di punta centrale visto che gli azzurri hanno già tre ottimi calciatori come Raspadori, Osimhen e Simeone che si giocano un posto da titolare e stanno dando spettacolo in questo inizio di stagione con la maglia azzurra.