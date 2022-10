THE SUN: “Ronaldo al Napoli a gennaio. CR7 Pronto a ridursi l’ingaggio”

Il Sun lancia la bomba di mercato: “Ronaldo al Napoli a Gennaio” il quotidiano inglese apre al clamoroso ritorno in serie A di CR7.

Ronaldo al Napoli a Gennaio?, secondo quanto riporta il tabloid inglese The Sun, CR7 vorrebbe tornare presto in serie A e sembra aver scelto la squadra di Spalletti come meta ideale.

“Cristiano Ronaldo pronto trasferirsi al Napoli a gennaio. Fonti vicine a CR7 affermano che i suoi consulenti hanno sondato i club della Premier League tra cui Chelsea, Newcastle e Arsenal, ma entrambi i club sono preoccupati per l’impatto più ampio che il suo arrivo potrebbe avere sulle squadre. La destinazione più probabile ora è l’Italia. Il Napoli era interessato a Ronaldo durante l’estate e lo sarebbe ancora affermano in Inghilterra.

Il The Sun aggiunge: “Ronaldo guadagna 480.000 sterline a settimana quando è tornato allo United nel 2021, ma la mancata qualificazione per la Champions League di questa stagione ha visto il suo stipendio ridotto del 25%. E potrebbe essere pronto a un altro taglio di stipendio per forzare un trasferimento al Napoli, il club azzurro ha già conquistato gli ottavi di Champions League e comanda la Serie A“.

Al momento un arrivo di Ronaldo al Napoli, sembra del tutto improbabile. Da Castel Volturno filtrano smentite, il club azzurro non sembra interessato a tesserare CR7 sia per l’età che per l’Ingaggio.