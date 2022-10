Osimhen, l’agente: “Scambio con Cristiano Ronaldo? Victor voleva solo il Napoli”

L’agente di Osimhen rivela che il suo assistito non ha mai voluto lasciare Napoli a proposito dello scambio con Cristiano Ronaldo

Victor Osimhen è uno dei leader assoluti del Napoli. Il suo agente Roberto Calenda svela che il calciatore ha sempre preferito il Napoli e non era interessato allo scambio con Cristiano Ronaldo ed il conseguente trasferimento al Manchester United. L’ex Lille è tornato nelle condizioni migliori dall’infortunio ed ha siglato due goal determinanti contro Ajax e Bologna. L’agente Roberto Calenda si è soffermato sul profilo dell’attaccante africano nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Kiss Kiss: “Victor è oggetto di interesse di tantissime squadre, non è certamente un mistero. Aggiungo però che le cose si fanno in tre: chi vende, chi compra e il giocatore”.

L’agente rivela il desiderio di Osimhen

Roberto Calenda ha poi aggiunto nuovi dettagli: “Io sono stato subito chiaro quest’estate perché sapevo che si sarebbe uscita una miccia per notizie venute fuori da chi aveva forse altri interessi (chiaro il riferimento al possibile scambio con Cristiano Ronaldo, ndr). Io, il ragazzo e il Napoli avevamo ben chiare le idee. Victor non ha mai avuto la volontà di lasciare il Napoli. Ha avuto sempre un unico desiderio, quello di disputare una grande stagione tra campionato e Champions League. Ha un contratto lungo con il club azzurro. Il mercato è dinamico, ma il nostro desiderio è quello di continuare a fare bene al Napoli“.