Spalletti scatenato dopo Napoli-Bologna: ecco cosa ha fatto – VIDEO

Luciano Spalletti pazzo di gioia per la vittoria del Napoli con il Bologna, il tecnico ha festeggiato abbracciando tutti i giocatori.

Il tecnico ha parlato di vittoria di mentalità del Napoli contro il Bologna e nonostante i due gol incassati sembra molto soddisfatto. Chiaramente i tre punti sono stati importanti, ma è come sono maturati che ha fatto piacere al tecnico. “In alcuni casi potevamo piegarci all’andamento della partita ma non lo abbiamo fatto. I ragazzi hanno sempre reagito” questo è un passaggio importante che ha voluto sottolineare Spalletti.

Spalletti ha anche messo in evidenza in conferenza stampa un altro aspetto, cioè che questa mentalità poteva esserci anche nella scorsa stagione, ma non c’è stata. Una sorta di punzecchiatura verso alcuni senatori che sono andati via.

Napoli-Bologna: l’esultanza di Spalletti

Il tecnico è molto felice del gruppo che ha costruito, anche se di tanto in tanto c’è qualche problemino da risolvere. Vedi le lamentele di Elmas per le troppe panchine. Ma in generale il gruppo è unito e lo si è visto anche dopo l’errore di Meret.

È proprio questa mentalità, questa vogli di aiutare i compagni di mettersi sempre in discussione, che piace all’allenatore. Nella sfida con il Bologna sono andati in gol i “titolari del secondo tempo” come li ha definito proprio l’allenatore toscano, a sottolineare che non ci sono titolari fissi. Sarà anche per questo che Spalletti al termine di Napoli-Bologna si è lasciato andare ad una gioia irrefrenabile: l’allenatore correva e saltava abbracciando i suoi giocatori. Una manifestazione di giubilo che ha fatto sicuramente piacere ai calciatori e che contribuisce a dare entusiasmo a tutta la squadra. L’allenatore del Napoli ha poi lasciato i giocatori festeggiare sotto le due curve, lasciando a loro lo spazio per prendersi tutti gli applausi di uno stadio Maradona innamorato della propria squadra.