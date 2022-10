Meret la squadra fa gruppo, il Maradona lo supporta: ecco cosa è successo

Alex Meret ha commesso un errore durante Napoli-Bologna sul tiro di Barrow, subito consolato da compagni e tifosi al Maradona.

Nessuno tocchi Alex Meret, un patrimonio del Napoli che ha deciso anche di rinnovare il contratto al portiere friulano. Ma soprattutto l’estremo difensore titolare di questa stagione, che ha qualità e che come tutti gli esseri umani e professionisti può commettere degli errori. Ecco perché quello commesso sul tiro di Barrow in Napoli-Bologna, deve essere catalogato come una cosa che può succedere, come detto anche da Spalletti in conferenza stampa.

Meret: la reazione dei tifosi e della squadra

Ma dopo aver subito il gol di Barrow è stata importante la reazione della squadra a sostegno di Meret. Come scrive Il Mattino la prima reazione è stata quella del pubblico dello stadio Maradona, che prima è rimasta per un attimo in silenzio per la delusione del gol subito, poi immediatamente ha capito che Meret andava supportato. Così i tifosi presenti durante Napoli-Bologna hanno immediatamente applaudito Meret, per fargli sentire tutta la vicinanza possibile, come a dirgli: “Forza, non è successo nulla“.

Ma a fine partita anche i compagni di squadra hanno subito fatto gruppo con Meret. Il portiere è stato uno dei primi ad essere abbracciato. Un gesto importante, perché fa capire che nel gruppo c’è grande intesa e che tutti sono coscienti che si può sbagliare, anche un intervento facile. Come l’attaccante sbaglia un rigore, così il portiere può commettere i suoi errori. Uno dei gesti più belli è stato fatto da Osimhen, il primo a dare il cinque al proprio portiere ed a trascinarlo nei festeggiamenti.