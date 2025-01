Napoli-Fiorentina, Neres MVP e gol decisivo: “Con Lukaku feeling in crescita”

L’attaccante brasiliano del Napoli, premiato come MVP dopo la vittoria sulla Fiorentina, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla crescita del rapporto con il compagno di reparto.

Il Napoli conquista tre punti preziosi contro la Fiorentina grazie anche alla prestazione di David Neres. L’ex attaccante del Benfica, autore del gol del vantaggio, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine del match, commentando la vittoria e il crescente feeling con Romelu Lukaku.

“Siamo molto felici di aver vinto la partita e di come abbiamo lavorato” ha esordito il brasiliano, premiato come MVP dell’incontro. “Nel primo tempo potevamo fare qualcosa di più, ma nel secondo tempo siamo stati decisamente più forti”.

Sulla crescente intesa con Lukaku, Neres ha aggiunto: “Ogni partita che giochiamo insieme il feeling cresce. Lui lavora per me ed io per lui e questo ci rende più forti. Lui è un calciatore dalle grandi qualità”.