Danilo-Napoli, c’è l’accordo. Si tratta con la Juve per l’indennizzo

Il club azzurro, primo in classifica con 44 punti, lavora sul mercato. Il giornalista rivela i dettagli della trattativa per il difensore brasiliano.

Il Napoli chiude il girone di andata da capolista solitaria a quota 44 punti, in attesa delle partite di Atalanta e Inter. La società guidata da Aurelio De Laurentiis è già al lavoro sul mercato per rinforzare la rosa.

La priorità resta l’ingaggio di un difensore centrale. Il giornalista Nicolò Schira, esperto di calciomercato, ha fornito importanti aggiornamenti sulla trattativa per Danilo. “Lavori in corso per Danilo Luiz al Napoli. Il brasiliano ha l’intesa con gli azzurri per un contratto fino al 2026, ma la Juventus vuole un indennizzo di 2-3 milioni di euro per liberarlo. Il brasiliano punta invece a liberarsi a titolo gratuito” ha scritto sui social.

Il cronista ha poi aggiunto: “Una possibile strada potrebbe essere quella di inserire dei bonus da corrispondere alla Juventus al raggiungimento di determinati traguardi da parte del Napoli così da trovare un compromesso”.

Ma il ds Giovanni Manna valuta anche altre piste. Schira rivela: “Un intermediario ha offerto Veiga a Napoli e Juventus in prestito. Maresca lo apprezza, ma potrebbe lasciare il Chelsea per sei mesi in prestito per giocare di più”.