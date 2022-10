BatJuan è l’eroe che Napoli merita e di cui ha bisogno, la foto fa il giro dei social

Juan Jesus si è definito BatJuan sui social al termine di Napoli-Bologna, una sua zampata ha dato il primo pareggio agli azzurri.

Il gol di Zirzkzee aveva fatto fare una doccia gelata al Napoli, in assoluto controllo per i primi trenta minuti ma troppo sprecone davanti alla porta del Bologna. La rete del giocatore olandese segnata al 41′ aveva dato ai felsinei un insperato vantaggio, anche se arrivato da un’azione davvero molto bella degli uomini di Thiago Motta.

Ma il Napoli ha saputo trovare il pareggio dopo appena 4 minuti grazie a Juan Jesus, che si è trasformato in goleador o meglio in BatJuan. Il difensore del Napoli ha postato un simpatico post sui social, facendo un mix tra Batman e Juan Jesus.

Juan Jesus si trasforma in BatJuan

“Pov: quando metti la maglia coi pipistrelli e ti trasformi in BATJUAN” ha scritto il difensore brasiliano facendo il pieno di like e condivisioni sui social. Un post davvero molto simpatico, che noi vogliamo utilizzare per rendere onore al giocatore.

Perché quel gol di Juan Jesus che mette subito in pareggio la gara vale oro, perché il calcio è strano e se non cogli subito l’attimo le partite si possono mettere diversamente. Invece BatJuan è riuscito subito a piazzare la rete della parità, che ha permesso al Napoli di andare negli spogliatoi con rinnovato spirito e maggiore sicurezza dei propri mezzi.

Ma Juan Jesus, sempre per restare in tema Batman, è l’eroe che il Napoli merita e di cui ha bisogno, e ci scuserà James Gordon se cambiato la sua battuta ne ‘Il Cavaliere Oscuro’. Jesus è un giocatore silenzioso, che accetta le scelte del tecnico senza alcun problema, si mette a disposizione della squadra e fa gruppo. Ma allo stesso tempo è pronto a dare tutta la sua professionalità e le sue capacità quando viene chiamato in causa. Ecco perché BatJuan è l’eroe di cui il Napoli avrà sempre bisogno.