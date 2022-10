Elmas dalla panchina non incide: le pagelle lo bocciano

Eljif Elmas parte dalla panchina, bocciato dalla pagelle di Napoli-Bologna, il giocatore macedone non riesce a fare la differenza.

Da tanti era stata messa sotto osservazione la partita di Elmas, che sabato ha avviato una polemica sui social. “Panchina mio primo amore” aveva scritto il centrocampista macedone lamentandosi dello scarso minutaggio ricevuto in questo inizio di campionato. Una nota fuori posto quella di Elmas in un gruppo estremamente unito in cui difficilmente escono fuori delle polemiche.

Elmas è partito ancora dalla panchina durante la sfida con il Bologna non ha inciso quando è entrato. Chiamato a prendere il posto di Ndombele non è mai entrato veramente nel vivo del gioco, anche se non ha commesso particolare errori. Da un giocatore con il suo talento ci si aspetta sempre qualcosa in più, visto che giocava anche nel ruolo che gli è più congeniale.

I voti di Elmas

Corriere dello Sport 5,5 : “Entra portandosi appresso distrazioni che gli appartengono“.

: “Entra portandosi appresso distrazioni che gli appartengono“. Gazzetta 5,5: “Si lamenta sui social per le troppe panchine ma quando entra per Ndombele sente tanto le urlate di Spalletti“.

Insomma l’ennesima panchina di Elmas non lo ha spinto a dare qualcosa in più. Eppure mai come in Napoli-Bologna i cambi sono stati fondamentali. Lozano e Osimhen non sono partiti titolari ed hanno siglato due gol per portare i tre punti casa. Elmas invece in Napoli-Bologna non ha inciso, questo può essere anche una piccola lezione per il macedone, che ha talento da vendere ma deve convogliare le sue forze nel modo giusto. Per mettere in difficoltà l’allenatore bisogna fare la differenza quando si ha l’occasione, anche se non si parte da titolare. In questo Napoli lo stanno facendo tutti, anche se a nessuno piace stare in panchina, ma in campo ci vanno in undici ed il tecnico è chiamato a fare inevitabilmente delle scelte.