Elmas messaggio a Spalletti polemica velata sui social

Eljif Elmas polemica sui social con Spalletti, la panchina sembra stare stretta al giocatore macedone. Messaggio a Spalletti.

Il calciatore fino ad ora è stato impiegato poco: 12 presenze e 293 minuti. Questo sembra non piacere al centrocampista che da quando è a Napoli non è mai definitivamente esploso, nonostante il suo talento. C’è da dire che non riesce ad essere continuo, anche perché soprattutto nella scorsa stagione ha avuto molte occasioni di scendere in campo, soprattutto giocando da esterno di sinistra.

Elmas polemica con Spalletti: la storia su Instagram fa discutere

Con l’infortunio di Anguissa si apre uno spiraglio in più per il macedone, che potrebbe giocare nel suo ruolo più naturale anche se ha caratteristiche totalmente diverse dal camerunese. Spalletti in conferenza stampa ha fatto capire che con il Bologna toccherà a Ndombele giocare da titolare.

Forse sono state proprio le parole di Spalletti a dare adito alla polemica di Elmas sui social. Il macedone su Instagram ha postato una storia con scritto: “Mio primo amore (panchina)“. Insomma la si può leggere come si vuole, ma è chiaro il riferimento ad uno scarso impiego. Ovviamente Spalletti è pagato per fare delle scelte e se ha giocatori più in forma o con maggiore qualità tecniche, o che dà più sicurezza fa bene a schierarli dal primo minuto. Anche perché la rosa del Napoli è profonda e di qualità e quindi il tecnico ha più soluzioni anche in caso di infortuni. Un esempio è Juan Jesus, difensore di indubbie qualità ma che non fa mai polemiche quando va in panchina. Ma soprattutto quando viene chiamato in causa non si tira mai indietro. Anche Elmas ha sempre dato il suo contributo quando chiamato in causa, quindi non deve fare altro che attendere la sua occasione, perché arriverà. La stagione è lunga e faticosa.