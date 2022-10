Falsa partenza per il Tennis Napoli Cup: prime partite annullate. Ecco perché

Brutta sorpresa per il Tennis Napoli Cup: i campi impraticabili hanno obbligato l’organizzazione a spostare le prime partite

Brutta sorpresa al debutto del Tennis Napoli Cup. Stamattina i primi spettatori si sono recati sui campi del Lungomare per assistere ai primi match di qualificazione ed anche agli allenamenti di diversi campioni ma hanno trovato una brutta sorpresa. Tutti gli incontri sono stati annullati perché i campi non sono praticabili. A causare il disastro è stata la pioggia che purtroppo si è abbattuta violentemente sulla città due giorni fa. Al Tennis Club Napoli i campi sono in terra rossa e nell’ultima settimana sono stati infatti trasformati in cemento.

Le prime gare sono state spostate a Pozzuoli

Purtroppo la pioggia caduta ha causato tale problematica e le prime gare sono state spostate a Pozzuoli, così come recita il comunicato dell’organizzazione: “Per problemi relativi a materiale usato per la realizzazione dei campi da un’azienda, leader del settore nel mondo, quindi per cause indipendenti dall’organizzazione, si è reso dunque necessario rinviare gli incontri di qualificazione al torneo previsti per oggi e domani, sabato e domenica, onde permettere i necessari interventi per il ripristino dell’agibilità dei campi. Per tale motivo gli incontri di qualificazione non avranno luogo sui campi del Tennis Club Napoli”.

“Il torneo partirà regolarmente lunedì con il tabellone principale. I biglietti venduti per le giornate di oggi e domani, potranno essere rimborsati o rischedulati per la giornata di lunedì, a scelta del gentile cliente, per la sessione diurna o serale. Ci scusiamo per il disagio”.