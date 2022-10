Sarri attacca la stampa nazionale: “Pensano al Gossip. Sapete cosa ho dovuto fare?”

Maurizio Sarri attacca la stampa nazionale italiana rea a suo avviso di pensare più al gossip e alle futilità che ai fatti di sport.

Incredibile il dispiegamento di forze mediatiche messe a disposizione della Juventus, del Milan e dell’Inter. E’ ridotto male il nostro Paese con quest’informazione sempre genuflessa verso i potenti. Siamo al 60mo posto nel mondo nella classifica della LIBERTA’ DI STAMPA e l’Odg non si è svegliato ancora. Sene è accorto anche il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, che in questi giorni ha criticato la stampa sportiva nazionale, impegnata più a parlare di gossip che di sport vero.

“Le voci di mercato su Milinkovic-Savic? A me sembra che se ne parli troppo. Dopo aver vinto 4-0, un giornale ha messo Milinkovic in prima pagina parlando di mercato. Milinkovic ha dei margini di crescita importanti, basta vedere il numero di palle perse a fine partita“.

Sarri ha poi aggiunto: “Negli ultimi giorni Filippo Ganna ha stabilito un record mondiale incredibile, ma lì non è stato dato nessun risalto. Per avere notizie sono dovuto andare su siti specializzati. Pensate un po’ quanto in alcuni giornali si parla più di gossip e meno di sport vero… Pensate quanto è distorta la visione della stampa in Italia“.