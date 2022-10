Fedele: “Kvaratskhelia ha un problema di postura, sembra Belotti”

Enrico Fedele parla di Kvicha Kvaratskhelia, attaccante del Napoli che sta entusiasmando la piazza partenopea.

L’ex procuratore ai microfoni di Tele A, durante il programma Fuorigioco ha detto: “Ho paragonato Kvaratkshelia a Meroni, ma il georgiano fa più gol. Lui quasi non ha piede debole, riesce a fare continue sterzate e questo disorienta il difensore, anche se viene portato sul piede meno forte non c’è problema, perché riesce a calciare comunque bene. Inoltre Kvaratkshelia ha anche allungo e resistenza nella corsa, cosa che invece non ha Lozano, che è velocissimo nello scatto ma poi tiene meno il ritmo“.

Fedele su Kvaratskhelia ha poi aggiunto: “L’attaccante georgiano del Napoli ha anche un problema di postura, è un po’ gobbo quando corre, mi ricorda Belotti della Roma. Ha la faccia appesa di si si muore di fare e la fame di arrivare lo porta ad essere anche un po’ egoista”. Spalletti in passato ha messo in risalto questo aspetto di Kvaratskhelia, che nelle ultime partite è stato sicuramente meno egoista. Ma in ogni caso ha fornito già 7 assist, un dato che fa riflettere su chi lo accusa di giocare solo per se stesso. A 21 anni sicuramente può crescere ancora molto e questo può essere solo un vantaggio per il Napoli.