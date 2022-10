Tare attacco frontale: “Juve, Milan, Roma e Inter sono tecnicamente fallite”

Igli Tare direttore sportivo della Lazio dichiara “tecnicamente fallite, Juve, Milan, Roma e Inter” lo fa durante un incontro alla LUISS.

Il dirigente dei biancocelesti non le manda di certo a dire e durante un incontro alla LUISS di Roma durante il corso ‘Il giurista entra in campo’ attacca i top club di Serie A. Il direttore sportivo albanese ha tenuto una lezione dal titolo ‘Evoluzione del diritto sportivo e dei profili economico-finanziari delle società’ e si è soffermato sul momento del calcio italiano. Un calcio che soffre dal punto di vista economico e che non ha la forza per riprendersi. Juve e Inter, dal punto di vista economico, sono quelle in maggiore difficoltà, con bilanci perennemente in rosso e debiti accumulati da anni.

Tari alla LUISS, attacco a Milan, Inter, Juve e Roma

“Stiamo guidando una Ferrari che prima o poi si schianterà. Nel calcio si inventano competizioni inutili come la Conference League, che chiamo competizione dei perdenti, o l’Europa League, che non hanno alcun valore per introiti che producono. Inventiamo competizioni in più, anche la Nations League con i nazionali e i calciatori diventano robot. Giochiamo ogni due giorni e mezzo ormai e i calciatori non riescono a recuperare, non è umano. Per generare più introiti, generiamo più problemi. Il calcio ha preso la strada sbagliata“, ha detto Tare.

Poi Tare ha lanciato la bomba contro Juve, Milan, Inter e Roma ed ha detto: “Ho la fortuna di lavorare con una società con una gestione virtuosa. Oggi ci sono società, anche di prima fascia, come Juve, Roma, Milan, Inter, che tecnicamente sono fallite ma vengono tenute in vita dal fatto che il sistema ne ha bisogno. È molto importante avere nella società una gestione di lungo termine con progetti importanti per vedere il bene della società“.