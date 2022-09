Bilancio Juventus: rosso da 254 milioni di euro, Criscitiello affonda Agnelli

La Juventus ha approvato il nuovo bilancio con una perdita di 254 milioni di euro, situazione nera per Andrea Agnelli. Dettagli suo nuovo bilancio della Juventus vengono dati da Corriere dello Sport che scrive: “L’ordine di grandezza della perdita polverizza quasi due terzi dell’aumento di capitale (400 milioni) collocato sul mercato solo nove mesi fa. Il “rosso” 21/22 si somma a quello degli ultimi quattro anni, superando i 600 milioni di ricchezza distrutta nell’ultimo quinquennio, un deficit economico coperto dagli azionisti con due apporti di complessivi 700 milioni negli ultimi tre anni“.

Poi aggiunge: “Preoccupa soprattutto l’accelerazione delle perdite, perché la voragine dell’anno appena trascorso supera addirittura quella, già abissale, del 19/20. La pandemia ha certamente contribuito ma non spiega tutto“. Uno dei problemi dei conti in rosso della Juve è legato all’operazione Cristiano Ronaldo che pesa come un macigno a livello finanziario, nonostante sul campo non abbia portato i risultati sperati, ovvero la vittoria tanto agognata della Champions League. “L’operazione CR7 ha arrecato un danno gravissimo perché, a fronte di un costo complessivo che ha sfiorato i 300 milioni, non ha prodotto ritorni economici adeguati allo sforzo” scrive Corriere dello Sport.

Ma il bilancio della Juve di Agnelli viene commentato anche da Michele Criscitiello sui social, il giornalista scrive: “Approvato il bilancio della Juve al 30 giugno 2022. Perdita di 254 milioni di euro. Uno scempio tecnico e finanziario“. Insomma con questi problemi finanziari sembra veramente complicato poter esonerare Allegri, nonostante i risultati negativi del tecnico toscano.