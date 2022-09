Bufera su Allegri, cori dei tifosi: “Uomo di me**a”, Adani lo demolisce: “Fa male a se stesso” – VIDEO

Massimiliano Allegri tecnico della Juventus contestato dai tifosi che gli hanno urlato cori tutt’altro che piacevoli. “Allegri uomo di me**a” cantano i supporters della Juventus mentre sfida il pullman della Juventus. Il pareggio con la Salernitana, aveva già aperto una prima crisi, ma era stato mascherato dal gol annullato dal Var. Poi la sconfitta con il Benfica allo Stadium in Champions League, match che il tecnico aveva indicato come cruciale ancor prima di giocare con il Psg. Poi la sconfitta con il Monza, hanno fatto accendere la contestazione vibrante contro l’allenatore bianconero.

I tifosi lo vogliono mandar via, nonostante Andrea Agnelli abbia deciso di tenerlo sulla panchina della Juve, anche perché sono convinti che la sconfitta con il Monza sia maturata a causa dell’espulsione di Di Maria che poi ha chiesto scusa.

Adani contro Allegri alla Bobo Tv

Non solo i tifosi della Juve, anche Adani ha contestato apertamente Allegri alla Bobo Tv. Attraverso il canale Twitch ha detto: “La gente non ce la fa più. Sta facendo del male a se stesso in primis, a tutti i tifosi della Juventus, alla società. È rimasto solo e continua ad attirarsi negatività, porta in giro. Ieri la Juve ha fatto schifo, anche in 11 contro 11. Mi dovete dire una cosa positiva della Juve oltre Miretti. C’è qualche calciatore che sta rendendo? C’è qualcosa di positivo dal punto di vista della tenuta mentale? C’è una strategia, una costruzione?”

Secondo Adani, Allegri sta prendendo tutti per il “c**o” e di fatto sta “allontanando i tifosi della Juventus che lo hanno scaricato. Non ne trovate nessuno che dica che funzioni qualcosa in casa Juve. Io dico che ci sono tante cose negative, la Juventus non gioca, non fidelizza la gente che è sempre meno allo stadio“. Secondo Adani la Juventus ha “fatto schifo. Allegri sta facendo del male a se stesso, al calcio, alla Juve e ai suoi tifosi. È stato due anni a non aggiornarsi mentre il calcio pedalava. Sta facendo peggio dello schifo dello scorso anno e ce ne voleva“.