Bergomi rivela: “L’Inter voleva Kim per il post Skriniar, l’ha spuntata il Napoli”

L’urlo di Kim risuona ancora nelle orecchie dei tifosi partenopei. Il difensore coreano è una delle liete sorprese di questo inizio di stagione, con prestazioni altisonanti e pochissime sbavature. Il Napoli lo ha acquistato dal Fenerbahce mentre era in procinto di trasferirsi al Rennes per seguire il suo allenatore. Allorché Cristiano Giuntoli è stato tempestivo ed in un battibaleno ha convinto il calciatore ad accettare Napoli, sostituendo nel migliore dei modi il Comandante Kalidou Koulibaly.

Beppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e attuale opinionista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli, nel corso di Radio Goal, ed ha detto la sua sul coreano ed anche sugli altri protagonisti azzurri: “Kim per me è un soldatino, uno di quelli che mette l’elmetto, va in battaglia e non ha paura di nulla. Rrahmani è un altro coraggioso, non sono grandi palleggiatori ma lì chi deve palleggiare sono altri. Lobotka è un giocatore straordinario, anche Zielinski e Anguissa lo stesso“.

Bergomi, poi, ha svelato un retroscena sul coreano: “Ogni tanto parlo con gli osservatori dell’Inter. In estate si parlava del possibile addio di Skriniar, gli osservatori conoscevano molto bene il ragazzo ed erano interessati al giocatore, poi il Napoli l’ha spuntata ed ha fatto benissimo”. Ha terminato Bergomi.