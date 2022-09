Di Gennaro: “Il Milan non meritava la sconfitta col Napoli”

“Il gol di Simeone? Ci sta, ma non ho visto grandi crepe difensive del Milan. Il pareggio ci stava, ha vinto il Napoli ma il Milan giocando così ne vincerà tante. Sono le due squadre più forti”.

Sulla mancata partecipazione della gara di due big come Rafa Leao e Victor Osimhen al big match di domenica, il commentatore televisivo risponde: “Ha inciso più l’assenza di Leao o Osimhen? Con Leao è un certo Milan. E’ uno che sposta gli equilibri. La continuità l’ha avuta in questo anno e mezzo. Osimhen ha caratteristiche diverse. Ogni anno ha 2-3 mesi di infortuni e questo pesa. Per questo il Napoli ha preso giocatori con caratteristiche diverse che possono sostituirlo”.