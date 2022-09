Padovan: “Napoli, vittoria meritata. Osimhen tornerà titolare con un Simeone così?”

Il Napoli vince il big match contro il Milan e sale al primo posto in classifica assieme all’Atalanta. La rete decisiva è stata siglata da Simeone nel finale ed ha fissato il punteggio sull’1-2. Rispetto alle gare in cui i partenopei hanno dominato, in questo caso è stata una partita molto aperta, con Lobotka & soci che hanno resistito quando serviva e poi hanno messo a segno il colpo del knock-out. Ha espresso il suo parere sula vittoria Giancarlo Padovan nel corso di Radio Goal, programma in onda sulla emittente Radio Kiss Kiss Napoli: “Il risultato non sempre è fedele a quanto si vede in campo, ma mi sento di dire che questo non è il caso di Milan-Napoli. Il risultato ‘bugiardo’ invece è stato quello di Roma-Atalanta”.

“Il Napoli ha meritato di vincere perché ha dimostrato di essere più compatto del Milan, ha gestito al meglio i momenti di difficoltà quando è andato in affanno e ha saputo sfruttare al meglio le occasioni prodotte. Pioli ha ragione, il Milan non ha giocato male. Il Napoli però ha avuto qualcosa di più, più attenzione. Più determinazione”, ha proseguito Padovan. Su Osimhen: “Simeone era la riserva di Raspadori e Osimhen, poi è entrato e ha fatto il goal partita. Le riserve fanno meglio di chi sta davanti. Il nigeriano troverà il posto da titolare quando ritorna? Ho qualche dubbio”.