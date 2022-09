Simeone: un ciclone di abbatte sul Milan, il Cholito ancora decisivo

Il gol di Giovanni Simeone è decisivo per la vittoria del Napoli, le pagelle esaltano la prestazione dell’attaccante argentino. Dopo il gol in Champions League contro il Liverpool, Simeone mette a segno una rete importantissima per al formazione di Luciano Spalletti. Tre punti fondamentali per il Napoli che è primo in classifica insieme con l’Atalanta. Un innesto molto importante quello di Simeone che dà sempre il massimo quando scende in campo. Ma quello che impressione è la solidità del gruppo azzurro, con i giocatori in panchina sempre pronti a dare tutto quando vengono chiamati in causa.

Milan-Napoli le pagelle di Simeone

Un esempio concreto è Simeone, che anche se non parte titolare è sempre pronto a mettersi a disposizione della squadra, siglando anche gol decisivi come quello al Milan. Ecco le pagelle dell’argentino: