Fedele: “Napoli miracolato. Sfiorata la figuraccia, il Milan meritava”

Mentre tutti sono felici del trionfo del Napoli, Enrico Fedele non si lascia condizionare dal risultato ed ha espresso le sue critiche per la prestazione del Napoli a San Siro, ai microfoni di Radio Marte: “Contento per la vittoria del Napoli? Molto. Sono molto contento del risultato, ma molto scontento della prestazione. Il Napoli per 45 minuti ha fatto poco. Le ammonizioni, alla fine, non hanno significato sulla prestazione. Il Milan ha imposto il gioco e sovrastato l’avversario sul piano del gioco. Stanislav Lobotka ha toccato tre palloni in tutto. Il Napoli non ha indovinato un solo colpo di testa. E’ stato fatto un miracolo e mezzo. Il Napoli ha peccato sul piano della personalità: sembrava voler restare nel ventre della classifica, mentre il Milan faceva di tutto per vincere”.

“Il Napoli – ha proseguito Fedele – stava facendo una figuraccia, ma poi ha vinto. Io non guardo il pelo nell’uovo, io guardo l’uovo. La mia è un’analisi tecnica. Devo parlare della prestazione, non del risultato finale. Non voglio fare polemica, parlo da addetto ai lavori che ha l’esperienza per analizzare le partite. La mia analisi può essere condivisibile o meno, ma sono un professionista del settore e so cosa dico. Il risultato, secondo voi, è giusto? Dobbiamo essere onesti: il pareggio sarebbe stato il risultato più giusto. Sbagliare a porta vuota ci sta: può capitare ed è capitato. Il Napoli ha raccolto punti e ne siamo felici, ma dobbiamo considerare la prestazione”.