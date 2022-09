Crudeli ammutolito dal gol di Simeone, Vigliotti gongola nella tv milanese – VIDEO

Il Napoli vince con il Milan a San Siro, su 7 Gold Tiziano Crudeli e Gianluca Vigliotti commentano la partita di Serie A. Gli azzurri di Luciano Spalletti riescono a raccogliere un successo importantissimo che porta il Napoli al primo posto in classifica: 17 punti insieme all’Atalanta. Ma il Napoli guadagna 3 punti anche sull’Inter, sconfitta dall’Udinese, sulla Juve che perde con il Monza e la Roma che viene sconfitta in casa proprio dall’Atalanta.

Milan-Napoli era la partita conclusiva della settima giornata di Serie A, una partita delicatissima per entrambe le formazioni. A seguirla negli studi di 7 Gold ci sono Vigliotti e Crudeli, giornalisti tifosi, rispettivamente di Napoli e Milan. Alla fine ad esultare è Vigliotti, con Crudeli che aveva esultato come alla grande al pareggio di Giroud. Durante la trasmissione viene anche sentenziato che il rigore per il Napoli è netto, mentre Gazzetta dello Sport parla di rigorino.