Spalletti le scelte giuste al momento giusto: Milan-Napoli è anche la sua vittoria

Luciano Spalletti viene esaltato dalla stampa dopo la vittoria con il Milan, voti in pagella alti per il suo Napoli primo in classifica. Gli azzurri sono riusciti a battere i rossoneri grazie ad una vittoria fatta di orgoglio e tenacia, ma anche grazie alle mosse di Luciano Spalletti. L’allenatore era in tribuna per squalifica, mentre sulla panchina c’era il vice Domenichini a dirigere la squadra ed ascoltare anche i consigli che arrivavano dall’alto dal signor Luciano.

Milan-Napoli: le pagelle di Spalletti

A fine partita quello del Napoli è un trionfo, perché il Milan, come dice Pioli, ha giocato bene e quindi ancora di più la vittoria in trasferta deve dare forza, coraggio e mentalità al Napoli. Una mentalità data anche dal suo allenatore, che riceve voti alti in pagella.