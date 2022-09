Vergognosa aggressione a San Siro: “Terrone di me**a” ad un giornalista” – VIDEO

Un giornalista è stato aggredito da un tifoso all’esterno dello stadio San Siro, l’uomo ha cercato di bloccare la diretta dopo Milan-Napoli. Già prima e durante la partita i tifosi del Milan avevano intonato cori razzisti contro i napoletani, ma evidentemente l’odio è solo aumentato dopo la vittoria della formazione di Spalletti. Una vittoria avvenuta lealmente ed in una partita combattuta, ma corretta.

Milan-Napoli discriminazione territoriale a San Siro

Ma oramai il germe dell’odio e del razzismo territoriale contro Napoli è insito nelle tifoserie delle altre squadre italiane. Così capitano che Marco Lombardi di Calcio Napoli 24 sia costretto ad interrompere la diretta per l’aggressione di un tifoso rossonero che gli dice: “Te lo dico io sei in onda“. Il giornalista, ovviamente, prova a divincolarsi mantenendo la calma, provando a cambiare posizione con la speranza che il disturbatore vada via. Ma il tifosi del Milan rincara la dose, passa davanti all’inquadratura e dice: “Scusi de che? Terrone di me**a“. Una frase pronunciato con un odio ed uno sdegno incredibile, che fa capire il senso dell’odio che c’è contro i napoletani. Un odio profondo e viscerale incomprensibile, che questa volta è stato incanalato contro un giornalista che stava solo facendo il suo lavoro. Massima solidarietà da parte di Napolipiù a Marco Lombardi.