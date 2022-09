“Con il Milan si è visto: il Napoli non è la squadra più forte del campionato”

A Radio CRC nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete” Raffaele Auriemma ha intervistato Fulvio Giuliani, direttore del giornale La Ragione: “Il Napoli? Anche non essendo allo stadio me la sono goduta lo stesso. Ieri il primo tempo è stato più tattico. Quando nella ripresa la partita si è rotta con il rigore, abbiamo assistito a 35 minuti differenti. È evidente che il Milan avrebbe potuto pareggiare. Meret? Tecnicamente parlando nessuno si è mai permesso di giudicarlo. Il portiere resta il ruolo più insondabile nel gioco del calcio. A differenza di qualsiasi altro protagonista in campo, io credo che col portiere non possa esistere l’alternanza perché non funziona”.

Giuliani ha poi proseguito: “Il Napoli non è la squadra più forte del campionato. Prima o poi si dovrà smettere di parlare dell’anno scorso. È evidente che il Napoli non sia la squadra più forte delle prime 8, ma è altrettanto evidente che nessuna si stacchi dal gruppo. In questo momento manca quella squadra. Questo farà del Napoli la squadra campione d’Italia? Non lo sappiamo. Ho la sensazione che siamo avanti ad una squadra che sta bene in campo”. “La storia qualcosa ci ha insegnato. L’anno scorso c’era il capitano che ha lasciato nel modo più elegante possibile affermando che fosse finito un ciclo. Comunque sia andata, quel passaggio è costato forse la possibilità di giocarsi il titolo, magari si vinceva, magari no, non lo sapremo mai”. Antonio Napoletano”.