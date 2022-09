“Parcheggia in seconda file come un napoletano”, Lo Monaco: “Vi spiego cosa volevo dire”

Pietro Lo Monaco parla a Radio Kiss Kiss Napoli, l’ex dirigente parla durante il programma Radio Goal. Durante la trasmissione è arrivato un messaggio alla radio partenopea: “Invitate ancora lui? Disse che i napoletani sono quelli che parcheggiano sempre le auto in seconda fila”.

Il messaggio è stato letto dal conduttore Valter De Maggio, che ha dato diritto di replica al suo interlocutore. Lo Monaco ha voluto chiarire dicendo: “Quanto è stato detto viene estrapolato da un contesto più ampio, non ho mai detto una cosa del genere. Raccontai un retroscena su Mino Raiola, che per non perdere l’incontro all’aeroporto, parcheggiò la sua auto su un marciapiedi“. Lo Monaco aggiunge: “La mia intenzione era quella di voler mettere in evidenza la filosofia del popolo napoletano. Cioè volevo dire che solo uno di noi poteva fare una cosa del genere. La mia intenzione non era affatto discriminatoria. Non vi dimenticate che io sono nativo di Torre Annunziata“.