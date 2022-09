Monza-Juve 1-0: Il video del gol di Gytkjaer che affonda la squadra di Allegri. Bianconeri mai in partita, espulso Di Maria

Nel rosso rimediato da Di Maria c’è la fotografia perfetta dell’attuale momento della Juventus. Una (non) squadra soprattutto nelle difficoltà. Una gomitata del Fideo porta la Vecchia Signora a complicarsi ulteriormente la vita e, essenzialmente, a chiudere anticipatamente qualsiasi ardita ambizione di giornata.

Già, perché attualmente per i bianconeri superare una neopromossa rappresenta una missione complicatissima. E, infatti, il risultano non mente: sconfitta con il Monza, con annesso primo storico successo in Serie A per i brianzoli. Insomma, per Allegri e la sua banda è crisi nera.

MONZA-JUVE, IL VIDEO DEL GOAL

74′: 1-0 MONZA, GYTKJAER | Ciurria porta palla sulla destra, ad altezza trequarti punta De Sciglio e se la sposta sul sinistro. Il numero 84 fa partire un cross di mancino, con il bomber danese che si infila alle spalle di Gatti e batte Perin con un destro di controbalzo alla sinistra del portiere bianconero.

MONZA-JUVENTUS, LA MOVIOLA

Maresca non ha bisogno dell’ausilio del VAR per spedire Di Maria anticipatamente sotto la doccia. Troppo netto il gesto del Fideo su Izzo per non poter essere punito con il cartellino rosso. Sempre vicino all’azione, con annessa buona condizione atletica, il direttore di gara torna a casa con una performance di livello

IL TABELLINO E LE PAGELLE

MONZA-JUVE 1-0

MARCATORI: 74’ Gytkjaer

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio 6; Marlon 6.5 (55’ Caldirola 6), Pablo Mari 7, Izzo 6.5; Ciurria 7.5, Rovella 7, Sensi 6.5 (54’ Barberis 6.5), Carlos Augusto 7 (85’ Birindelli s.v.); Pessina 6, Caprari 5 (69’ Colpani 6.5); Mota 5.5 (55’ Gytkjaer 7). All. Palladino

JUVENTUS (4-3-3): Perin 6; De Sciglio 5 (86’ Soulè s.v.), Gatti 4, Bremer 5.5, Danilo 5.5; McKennie 4, Paredes 5, Miretti 5.5 (86’ Fagioli s.v.); Di Maria 3, Vlahovic 4.5, Kostic 4.5 (78’ Kean 5). All. Allegri

Arbitro: Maresca

Ammoniti: Ciurria (M), Bremer (J), Caldirola (M)

Espulsi: Di Maria (J)