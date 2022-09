“La Juve vince sicuro” il video di Pengwin fa il giro del web, delusione Oppini

La Juventus perde con il Monza arriva la reazione estremamente delusa di Francesco Oppini a 7 Gold: “Questa Juve perde con chiunque“. Una reazione che sta facendo il giro del web, così come quella del video del Tiktoter Pengwin che prima del match era sicuro: “Oggi per la Juve è due fisso. Si gioca contro una squadra che fino ad ora raccolto un solo punto in Serie A ed ha un nuovo allenatore“.

differenze e analogie secondo Francesco tra Juventus e Inter sull’attuale momento in campionato

#OPPINI7GOLD pic.twitter.com/wxgNWSbNan — Francesco Oppini News (@oppininews) September 18, 2022

Il famoso tiktoker ospite anche a Sky con Caressa, aveva detto che la Juve di Allegri non “soffre le squadre tecnicamente inferiori”. Poi all’esterno dell’U Power Stadium di Monza aveva anche aggiunto: “La Juve questa sfida la può vincere anche con i singoli Di Maria e Vlahovic, il giocatore ex Fiorentina fino ad ora non ha mai segnato in trasferta“. Alla fine il Monza ha vinto 1-0 con espulsione di Di Maria e Vlahovic è rimasto a secco di gol, senza incidere mai sulla partita. La panchina di Allegri è sempre più a rischio, anche se il CEO della Juventus, Maurizio Arrivabene prima del match aveva blindato Allegri.

La Juve viene da un pareggio con la Salernitana, la sconfitta con in Champions League con il Benfica a Torino e la sconfitta contro il Monza del nuovo allenatore Palladino. Ora avrà due settimane per cercare di mettere a posto le cose.

1-0 Monza

Di Maria espulso

Peggior prestazione di Vlahovic in maglia bianconera pic.twitter.com/T6sJLnSvYh — Il Calcio di Klopp dritto per dritto❤️🖤 (@Adoir8_) September 18, 2022

Brutta partita quella della Juve, complice anche l’espulsione di Di Maria al 40′ del primo tempo. Ma anche in parità numerica la Juventus non ha mai dato l’impressione di poter far male al Monza, che ha sempre avuto il pallino del gioco, creando molto più gioco rispetto alla formazione allenata da Massimiliano Allegri.