Arrivabene: “Esonerare Allegri sarebbe una follia”

Maurizio Arrivabene CEO della Juventus blinda la posizione di Massimiliano Allegri: “Mandarlo via ora sarebbe una follia“.

Prima di Monza-Juventus, Arrivabene ha dato pieno sostegno al tecnico della Juve che sta ricevendo molte critiche, soprattutto dopo la sconfitta in casa con il Benfica in Champions League. “I problemi vanno affrontati e analizzati nella loro totalità, ecco perché sostituire Allegri ora sarebbe veramente una follia” dice Arrivabene che fa riferimento ai tanti infortuni con cui deve avere a che fare l’allenatore bianconero. “Siamo usciti da anni difficili che hanno pesato, non solo nel calcio. Fare processi sommari non aiuta una società come la Juventus a lavorare sulla disciplina. Max non ha solo un contratto, ma un programma da sviluppare in quattro anni. Così come io ho un programma. E se c’è da cercare un colpevole allora quel colpevole sono io. Perché l’amministratore delegato è al vertice della società è sta a me farla funzionare. Servono umiltà, chiarezza e determinazione. Abbiamo dei problemi, accusando una sola persona e lasciandola sola non si risolvono. Bisogna lavorare insieme e guardare avanti” ha concluso Arrivabene.