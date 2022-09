Udinese-Inter 3-1 Highlights e gol – VIDEO

L’Udinese batte l’Inter per 3-1, il video con gli highlights e i gol del match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023.

L’Udinese batte 3-1 l‘Inter. Nel primo tempo nerazzurri in vantaggio al pronti-via con Barella, l’Udinese pareggia grazie all’autorete di Skriniar. Nel finale di ripresa arrivano le reti di Bijol e Arslan.

A fine gara, Simone Inzaghi si prende la responsabilità della sconfitta dell’Inter con l’Udinese e spiega i cambi di Mkhitaryan e Bastoni.

Si fa subito sul serio alla Dacia Arena: Lovric, dopo due minuti, fa venire i brividi ad Handanovic con il destro ad incrociare che si spegne a lato di un soffio. Sul versante opposto, però, l’Inter non perdona e spacca la partita grazie alla punizione capolavoro targata Barella. La magia del numero 23 sembra indirizzare una sfida che i nerazzurri sembrano controllare, quantomeno fino al 22′: punizione di Pereyra dalla destra e goffa autorete di Skriniar a rimettere tutto in parità. A suggellare la prima frazione di gioco c’è anche la mini rivoluzione targata Inzaghi che dopo mezz’ora toglie sia Bastoni (vicino al 2-1 con un bolide alto di poco) che Mkhitaryan – entrambi ammoniti – inserendo Dimarco e Gagliardini.

Nella ripresa, l’Inter mostra evidenti segnali di maggiore intraprendenza dopo un primo tempo fatto di troppa staticità. Dzeko graffia subito superando Silvestri in uscita, ma Valeri rileva la posizione di fuorigioco del bosniaco. L’Udinese, però, ha il merito di non disconnettersi dalla partita e nel segmento finale di gara ribalta tutto: Lovric esalta i riflessi di Handanovic, mentre Deulofeu coglie un palo clamoroso. Sono soltanto le prime avvisaglie perché all’83’ Bijol irrompe nel cuore dell’area nerazzurra e fa 2-1 di testa. In pieno recupero arriva anche il tris di Arslan, appena entrato. Delirio bianconero a Udine.

Udinese-Inter 3-1 il video degli Highlights e gol

Il video con gli highlights e i gol di Udinese-Inter 3-1, match valido per la settima giornata di Serie A 2022/2023.

Udinese-Inter, il tabellino

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra (24′ st Ehizubue), Lovric (35′ st Arslan), Walace, Makengo (16′ st Samardzic), Udogie (35′ st Ebosele); Deulofeu, Beto (24′ st Success). A disposizione: Padelli, Piana, Jajalo, Abankwah, Nuytinck, Ebosse, Nestorovski, Guessand, Pafundi. Allenatore: Andrea Sottil.

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi (34′ st De Vrij), A. Bastoni (31′ pt Dimarco); Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan (31′ pt Gagliardini), Darmian (22′ st D’Ambrosio); Dzeko (22′ st Correa), L. Martinez. A disposizione: Cordaz, Onana, Gosens, Bellanova, Asllani, Carboni, Zanotti. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Valeri di Roma.

MARCATORI: 5′ pt Barella (I), 22′ pt aut Skriniar (U), 39′ st Bijol (U), 48′ st Arslan (U)

NOTE: Ammoniti: Pereyra, Udogie, Becao (U); Bastoni, Mkhitaryan, Darmian (I). Recupero: 1′ pt, 5′ st.