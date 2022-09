Tifosi del Milan: “Ariamo il Napoli, sicuro! Solo fortuna coi Rangers”

Milan-Napoli è anche una sfida dialettica tra le tifoserie, molti supporters rossoneri sono sicuri: “Vinciamo noi contro il Napoli“.

Molti tifosi del Milan sono assolutamente certi che la squadra di Pioli vincerà al San Siro con il Napoli. I rossoneri devono fare a meno di Leao, ma anche di origi e Rebic, eppure c’è l’assoluta certezza di vincere. C’è chi sui social scrive: “Milan – Napoli. Voi avete paura? Premetto che io non sono scaramantico. Per me li ariamo. Li facciamo tornare sulla terra. Vi fidate di me?” Un commento a cui c’è chi risponde in maniera tutt’altro che scaramantica: “Siamo più forti ma questi hanno un c**o enorme… la partita coi Rangers potevano perderla 10 volte e l’han vinta 3-0, momento buciano“. Ma di commenti simili ce ne sono molti. I tifosi del Milan sono assolutamente convinti della forza della loro squadra e sono pronti a scommettere sulla vittoria del Milan contro il Napoli. Una sfida di altissima classifica, che permetterebbe ad una e dei squadre di guadagnare punti anche sull’Inter che ha perso con l’Udinese. Sia Pioli che Spalletti dovranno fare i conti con le assenze, ma si ci attende comunque una partita molto combattuta tra due squadre che giocano un ottimo calcio.