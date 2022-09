Gazzetta – Napoli, Di Lorenzo e Rrahmani: obiettivo rinnovo

Il Napoli lavora al rinnovo di Giovanni Di Lorenzo e Amir Rrahmani, due difensori che stanno facendo molto bene in azzurro. Il capitano del Napoli ha fatto sapere più volte di voler restare a vita in maglia azzurra. Rrahmani arrivato in sordina si è guadagnato la conferma sul campo, anche con l’addio di Koulibaly ha fatto vedere di poter essere decisivo con un avvio di campionato molto importante al fianco di Kim.

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sul rinnovo di Rrahamani e Di Lorenzo con il Napoli: “Poi sarà il difensore kosovaro Amir Rrahmani, una certezza al centro della difesa dove ha subito trovato una eccellente intesa con il sudcoreano Kim Minjae. Anche il difensore ha 2025 come scadenza e avrà un premio con un aumento di ingaggio. E un altro gesto importante della società sarà discutere con il capitano Giovanni Di Lorenzo di portare al 2027 la scadenza, quando il nostro avrà 34 anni, per mostrare fiducia a chi sta dando continuità al progetto“. I due giocatori continueranno ad essere la colonna portante del Napoli anche nei prossimi mesi con Luciano Spalletti che difficilmente rinuncia ai due giocatori, anche se in panchina ci sono alternative come Zanoli e Ostigard. Ma il capitano azzurro ha dimostrato di avere una tempra importante capace di resistere anche a ritmi molto duri. Per informazioni vedere Italia-Inghilterra di Nations League, in cui Di Lorenzo al minuto 90′ è riuscito a fare uno scatto lungo come se fosse il primo minuto.