Fedele: “Ho chiesto le dimissioni di Spalletti? Vero, per mancanza di rispetto. Io come Giordano Bruno”

Fedele ha poi proseguito: “Ho chiesto le dimissioni di Spalletti? Certo, come no… Non dovete estrapolare le parole da un discorso, però. Io ho sempre detto una cosa: ci vuole rispetto per la società ed il proprietario. Non si può dire ai giornalisti: ‘Voi mi state rompendo le scatole con il turnover e lo sta facendo anche il presidente’, perché allora vai a casa tua. Ho invocato le sue dimissioni per mancanza di rispetto, non per mancanza di qualità”.

“Spalletti è come il fenomeno di Certaldo, il fenomeno di Salvemini: per capirlo, ci vuole la mano di Dio. Sta buttando acqua sul fuoco, ma dentro ha l’ardore di chi vuole vincere. Non vuole passare alla storia come un teorico che non ha mai vinto in Italia”.